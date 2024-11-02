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Spor

VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'ya şans tanımadı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında VakıfBank evinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti.

AA2 Kasım 2024 Cumartesi 16:38 - Güncelleme:
VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'ya şans tanımadı
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında VakıfBank evinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe, bu maça kadar ligdeki tüm maçlarını 3-0 kazanmıştı.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

VakıfBank: Bosetti, Zehra Güneş, Van Ryk, Markova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Frantti, Derya Cebecioğlu, Xinyue, Bahar Akbay)

Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Drca, Ana Cristina, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken (Gizem Örge, Özlem Güven, Arelya Karasoy, Vuchkova, Vasileva, Liza Safranova)

Setler: 25-23, 14-25, 23-25, 25-17, 15-10

Süre : 125 dakika (26, 21, 35, 24, 19)

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