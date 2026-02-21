İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2026 Cumartesi / 5 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı mağlup etti
Spor

VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı mağlup etti

VakıfBank, Sultanlar Ligi derbisinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

AA21 Şubat 2026 Cumartesi 23:09 - Güncelleme:
VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı mağlup etti
ABONE OL

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasındaki derbide sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yendi.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Caner Çildir, Yasin Çalışkan

VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Cazute, Sıla Çalışkan, Dangubic)

Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge, Arelya Karasoy, Cristina, Aslı Kalaç, Bedart, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 23-25, 25-22, 26-24, 25-21

Süre: 131 dakika (32, 30, 41, 28)

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.