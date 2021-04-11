Vakıfbank, Fenerbahçe Opet'i devirdi, seride öne geçti

Sarı siyahlı ekip, serinin ikinci maçında 13 Nisan Salı günü VakıfBank Spor Sarayı'nda rakibini konuk edecek. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.
SALON: Burhan Felek Voleybol Salonu
HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Mehmet Gül
FENERBAHÇE OPET: Kelsey 17, Dicle, Vargas 23, Mihajlovic 9, Eda 12, Naz 4, Cansu (L), Busa, Beliz 6, Lila
VAKIFBANK: Kübra 10, Meliha 2, Haak 23, Michelle 14, Maja 3, Zehra 10, Ayça (L), Gabi 11, Gizem (L), Gözde, Cansu 1, Melis 1, Tuğba
SETLER: 16-25, 25-22, 25-18, 18-25, 10-15
SÜRE: 125 dakika (24, 30, 26, 28, 17)