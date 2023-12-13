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Spor

VakıfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na galibiyetle başladı

IVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçta VakıfBank, Vietnam temsilcisi Sport Center 1'i 3-0 mağlup etti.

AA13 Aralık 2023 Çarşamba 11:04 - Güncelleme:
VakıfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na galibiyetle başladı
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında Vietnam ekibi Sport Center 1'i 3-0 yendi.

Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen şampiyonaya galibiyetle başlayan VakıfBank, gruptaki ikinci maçında 15 Aralık Cuma günü Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube ile TSİ 09.00'da karşılaşacak.

SALON: Dragon Sports Center

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç, Aylin Acar, İdil Naz Başcan, Aleksia, Busa, Van Aalen, Bahar Akbay)

SPORT CENTER 1: Doan, Dinh, Vi Thi, Thi Nguyen, Thi Doan, Pham (Khanh Nguyen, Ly, Thi Hoang, Tran Thi Bich Thuy, Tran Tu Linh, Vo, Huynh Nguyen, Le)

SETLER: 25-10, 25-15, 25-13

SÜRE: 63 dakika (18, 23, 22)

  • vakıfbank
  • FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası
  • Sport Center 1

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