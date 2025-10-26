VakıfBank, Galatasaray'a set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, ağırladığı Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.

Bu sonuçla sarı-siyahlı takım, ligdeki 4. galibiyetini elde ederken Galatasaray Daikin ise ilk kez mağlup oldu.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Çevik, Yusuf Kaynar

VakıfBank: Cazaute, Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Ayça Aykaç, Berka Buse Özden, Dangubic, Sıla Çalışkan, Ogbogu)

Galatasaray Daikin: Yasemin Güveli, Grobelna, Sylla, Timmerman, Naz Akyol, İlkin Aydın (Eylül Yatgın, Frantti, Bongaerts, Ayçin Akyol, Carutasu, Lukasik)

Setler: 26-24, 25-19, 25-17

Süre: 85 dakika (31, 30, 24)