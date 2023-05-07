İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2023 Pazar / 17 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,521
  • EURO
    21,5177
  • ALTIN
    1266.25
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • VakıfBank galibiyet serisine devam ediyor
Spor

VakıfBank galibiyet serisine devam ediyor

Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-1'lik skorla mağlup etti.

AA7 Mayıs 2023 Pazar 20:44 - Güncelleme:
VakıfBank galibiyet serisine devam ediyor
ABONE OL

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.

İkinci müsabaka, 9 Mayıs Salı günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Sadettin Deneri, Tuncay Sevim

Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Şeyma Ercan, Zeynep Demirel, Kingdon, Orthmann, Maglio (Melis Yılmaz, Çağla Akın, Polen Ünver, Ada Germen)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Ayça Aykaç, Bajema, Buket Gülübay)

Setler: 18-25, 20-25, 25-23, 8-25

Süre: 94 dakika (23, 24, 28, 19)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.