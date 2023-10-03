VakıfBank, sezonun ilk tam kadro antrenmanını yaptı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı ekip geçen sezonu AXA Sigorta Kupa Voley ve CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla tamamlayan sarı-siyahlılar, Üsküdar'daki VakıfBank Spor Sarayı'nda çalıştı.

Antrenmana, çalışmalarını sürdüren oyuncuların yanı sıra milli takımlara gittiği için izinli olan voleybolcular ile yeni transferler de katıldı. Böylece yeni sezonun oyuncu ve teknik kadrosu ilk kez bir araya geldi.

Güne sağlık kontrolleri ile başlayan VakıfBank, daha sonra takım toplantısı gerçekleştirdi. Sezonun ilk tam kadro antrenmanı, başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde yapıldı.

BANU CAN SCHÜRMANN: "BUGÜN İTİBARIYLA YENİ SEZON BAŞLADI"



VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann, tam kadro olarak sezonu açtıklarını belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Banu Can Schürmann,"Bugün itibarıyla bizler için yeni sezon başladı. Yoğun bir şekilde çalışarak ilk maçımız olan Şampiyonlar Kupası karşılaşmasına hazırlanacağız. Bugün bir araya geldik ve tanıştık. Çok iyi bir atmosfer var. Umuyorum ki çok iyi bir sezon geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

VakıfBank, 2023-2024 sezonunun ilk resmi maçına AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası karşılaşma ile çıkacak. Sarı-siyahlılar 11 Ekim'deki mücadelede Fenerbahçe Opet ile sezonun ilk kupası için mücadele edecek. VakıfBank, Sultanlar Ligi'ndeki ilk maçında ise 14 Ekim'de Karayolları'nı ağırlayacak.