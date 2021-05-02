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Spor

VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde ikinci oldu

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan ekibi Carraro Imoco'yu 3-2 mağlup oldu.

02 Mayıs 2021 Pazar 00:59 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 00:59
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İtalya'nın Verona kentindeki AGSM Forum'da oynanan Süper Final'de VakıfBank, Carraro Imoco ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 22-25, 25-22, 23-25, 25-23 ve 15-12'lik setlerle 3-2 kazanan İtalyan ekibi, turnuvada ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2011, 2013, 2017 ve 2018 yıllarının ardından 5. kez kupaya uzanmak isteyen VakıfBank, hedefini gerçekleştirmedi.

Salon: AGSM Forum

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)

Carraro Imoco: Wolosz, Sylla, Folie, Egonu, Hill, De Kruijf (De Gennaro, Gennari, Caravello, Adams)

VakıfBank: Ognjenovic, Braga Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Gizem Örge)

Setler: 22-25, 25-22, 23-25, 25-23, 15-12

Süre: 146 dakika (31, 32, 31, 31, 21 )

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