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Spor

VakıfBank, Katarina Dangubic'i kadrosuna kattı

Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank, Galatasaray Daikin'den ayrılan 25 yaşındaki smaçör Katarina Dangubic'i kadrosuna kattı.

AA28 Mayıs 2025 Çarşamba 11:58 - Güncelleme:
VakıfBank, Katarina Dangubic'i kadrosuna kattı
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 25 yaşındaki Sırp smaçör Katarina Dangubic'i transfer etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon çalışmalarına devam eden VakıfBank, son olarak Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray Daikin'de forma giyen Dangubic'i kadrosuna kattı.

Sırbistan Milli Takımı ile birer dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan tecrübeli voleybolcu, Sırbistan'da başladığı kariyerinin yanı sıra Vizura Ruma, LKS Commercecon Lodz, Vero Volley Monza, Beijing BAIC Motor, Çukurova Belediyesispor ve Galatasaray Daikin formalarını da giydi.

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