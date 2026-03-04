İSTANBUL 13°C / 3°C
Spor

VakıfBank, Kupa Voley'de yarı finale yükseldi

VakıfBank, Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde konuk ettiği Zeren Spor'u 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 20:44 - Güncelleme:
VakıfBank, Kupa Voley'de yarı finale yükseldi
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında VakıfBank, sahasında Zeren Spor'u 3-1 mağlup etti.

Sarı-siyahlı takım, kupada Dörtlü Final'e yükseldi. VakıfBank, yarı finalde Galatasaray Daikin-Kuzeyboru maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Salon: VakıfBank

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Cazaute, Dangubic, Deniz Uyanık, Aylin Acar)

Zeren Spor: Beyza Arıcı, Eylül Karadaş, Uzelac, Aleksic, Lazareva, Saliha Şahin (Ceren Önal, Kübra Akman, Malinov, Gatina, Janset Cemre Erkul, Şeyma Ercan Küçükaslan)

Setler: 25-20, 23-25, 25-17, 25-22

Süre: 109 dakika (24, 33, 26, 26)

