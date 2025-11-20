İSTANBUL 24°C / 14°C
Spor

VakıfBank, Kuzeyboru engelini geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında VakıfBank, Kuzeyboru engelini 3-0'la geçti.

20 Kasım 2025 Perşembe 18:08
VakıfBank, Kuzeyboru engelini geçti
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında VakıfBank, konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Tuncay Sevim, Kübra Gül Çiftçi Biçer

VakıfBank: Sıla Çalışkan, Cazaute, Berka Buse Özden, Boskovic, Markova, Deniz Uyanık (Ayça Aykaç)

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Smarzek, Ayşe Çürük, Strunjak (Dilek Kınık Ekşi, Centka-Tietianiec, Ege Melisa Bükmen, Lila Şengün, Aleyna Sevim, Nilsu Şen)

Setler: 25-19, 25-16, 25-14

Süre: 71 dakika (26, 22, 23)

