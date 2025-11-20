VakıfBank, Kuzeyboru engelini geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında VakıfBank, konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Tuncay Sevim, Kübra Gül Çiftçi Biçer
VakıfBank: Sıla Çalışkan, Cazaute, Berka Buse Özden, Boskovic, Markova, Deniz Uyanık (Ayça Aykaç)
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Smarzek, Ayşe Çürük, Strunjak (Dilek Kınık Ekşi, Centka-Tietianiec, Ege Melisa Bükmen, Lila Şengün, Aleyna Sevim, Nilsu Şen)
Setler: 25-19, 25-16, 25-14
Süre: 71 dakika (26, 22, 23)