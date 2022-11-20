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Spor

Vakıfbank, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

Misli.com Sultanlar Ligi 6.hafta mücadelesinde Vakıfbank evinde Nüliüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

AA20 Kasım 2022 Pazar 15:59 - Güncelleme:
Vakıfbank, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti
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Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında VakıfBank, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Tuncay Sevim, Mehmet Topal

VakıfBank: Buket Gülübay, Bajema, Bahar Akbay, Carutasu, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Egonu, Guimaraes, Zehra Güneş)

Nilüfer Belediyespor: Arzum Tezcan, Radosova, Ecenur Aksoy, Aybüke Güldenoğlu, Hümay Fırıncıoğlu, Demet Uyanık (Cansu Bir, Eylül Akarçeşme, Sıla Çalışkan, Atkinson, Milanova)

Setler: 26-24, 25-21, 25-13

Süre: 76 dakika (28, 26, 22)

Vkıfbank 6 maçlık periyotta 15 puan ile 3.sırada bulunuyor.

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