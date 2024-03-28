İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2024 Perşembe / 19 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3439
  • EURO
    35,1279
  • ALTIN
    2308.42
  • BIST100
    9079.97
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'u altın sette geçti
Spor

VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'u altın sette geçti

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi 18. hafta erteleme maçında konuk olduğu Nilüfer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

28 Mart 2024 Perşembe 20:22 - Güncelleme:
VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'u altın sette geçti
ABONE OL

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi 18. hafta erteleme maçında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Asiye Tuzkan

Nilüfer Belediyespor: Nazlı Eda Kafkas, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Yordanova, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Milenko, Merve Nur Öztürk, Ece Eke)

VakıfBank: Cansu Özbay, Ogbogu, Guimaraes, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Thompson (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Frantti, Caratasu, Van Aalen, Bahar Akbay)

Setler: 17-25, 25-21, 31-29, 14-25, 5-15

Süre: 125 dakika (23, 27, 38, 23, 14)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.