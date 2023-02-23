VakıfBank, Polonya'da set vermeden kazandı

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Polonya'nın LKS Commercecon ekibini 3-0 mağlup etti.
Lodz kentindeki Sports Arena'da oynanan karşılaşmayı VakıfBank, 25-22, 25-12 ve 26-24'lük setlerle kazandı.
Sarı-siyahlı ekiple Polonya temsilcisi arasındaki rövanş mücadelesi, 1 Mart Çarşamba günü Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak.
VAKIFBANK'IN LKS COMMERCECON MAÇI KADROSU
VakıfBank'ın LKS Commercecon maçı kadrosunda Gabi Guimaraes, Cansu Özbay, Ayça Aykaç, Kübra Akman, Chiaka Ogbogu, Paola Egonu, Buket Gülübay, Aleksia Karutasu, Kara Bajema, Aylin Acar, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Nika Daalderop ve Bahar Akbay yer aldı.