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Spor

Vakıfbank, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında VakıfBank, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti ve seriyi 2-0 kazanarak sezonu üçüncü tamamladı.

AA9 Mayıs 2023 Salı 18:27 - Güncelleme:
Vakıfbank, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında VakıfBank, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti ve seriyi 2-0 kazanarak sezonu üçüncü tamamladı.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu

VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Carutasu, Bajema (Aylin Acar, Daalderop, Buket Gülübay, Egonu, Bahar Akbay, Derya Cebecioğlu)

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Zeynep Demirel, Kingdon, Orthmann, Maglio, Naz Aydemir Akyol (Buse Kayacan Sonsırma, Çağla Akın, Polen Ünver, Ada Germen)

Setler: 25-20, 25-27, 25-11, 25-19

Süre: 98 dakika (24, 30, 21, 23)

Türk Hava Yolları ise ligde 2022-2023 sezonunu 4. sırada bitirdi.

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