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Spor

VakıfBank şampiyonluk, Fenerbahçe ise seri için sahaya çıkacak

Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana, yarın sahasında VakıfBank'ı konuk edecek.

AA21 Nisan 2025 Pazartesi 16:01 - Güncelleme:
VakıfBank şampiyonluk, Fenerbahçe ise seri için sahaya çıkacak
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana, yarın VakıfBank'ı konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak maç sat 19.00'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride sarı-siyahlı ekip, 2-0 önde bulunuyor. VakıfBank, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda şampiyon olacak. Fenerbahçe Medicana ise üst üste 3. şampiyonluğa gidebilmek için yarınki maçı kazanıp seriyi uzatmaya çalışacak.

Uzaması durumunda serinin dördüncü maçı, 25 Nisan Cuma günü oynanacak.

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