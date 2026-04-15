  • VakıfBank şampiyonluk, Fenerbahçe seriyi uzatmak için sahaya çıkıyor
VakıfBank şampiyonluk, Fenerbahçe seriyi uzatmak için sahaya çıkıyor

Vodafone Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Medicana, yarın sahasında VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 10:40
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Medicana, yarın VakıfBank'ı konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Üç galibiyet alacak tarafın mutlu sona ulaşacağı seride VakıfBank, 2-1 önde bulunuyor.

Sarı-siyahlılar, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda üst üste ikinci kez şampiyon olacak.

Fenerbahçe Medicana ise yarınki maçı kazanıp seriyi uzatmaya çalışacak.

Uzaması durumunda serinin beşinci ve son maçı, 19 Nisan Pazar günü Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak.

  • Fenerbahçe VakıfBank maçı
  • Vodafone Sultanlar Ligi
  • final serisi

ÖNERİLEN VİDEO

Kasklı zanlı tüfekle kurşun yağdırdı! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
