İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2025 Pazar / 27 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6878
  • EURO
    37,4911
  • ALTIN
    3178.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • VakıfBank, Sarıyer Belediyespor'u mağlup etti
Spor

VakıfBank, Sarıyer Belediyespor'u mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında VakıfBank deplasmanda konuk olduğu Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti.

AA26 Ocak 2025 Pazar 16:34 - Güncelleme:
VakıfBank, Sarıyer Belediyespor'u mağlup etti
ABONE OL

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: İbrahim Acar, Sadettin Kıral

Sarıyer Belediyespor: Arzum Tezcan, Michelle, Begüm Hepkaptan, Taubner, Guerra, Fatmanur Yılmaz (Berre İnce, Strunjak, Ezgi Akyaldız, Deniz Emrelli, Buse Cılkız)

VakıfBank: Frantti, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Markova, Bahar Akbay, Kipp (Aylin Acar, Van Rayk, Ayça Aykaç, Cansu Özbay)

Setler: 23-25, 19-25, 17-25

Süre: 81 dakika

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.