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Spor

VakıfBank seride durumu 1-1'e getirdi

VakıfBank, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı ikinci maçında evinde Fenerbahçe Opet'i 3-1 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

AA3 Mayıs 2022 Salı 22:30 - Güncelleme:
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-1 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.

Karşılaşmaya iyi başlayan VakıfBank, Haak, Guimaraes ve Hackley ile etkili ataklar yaptı. Hem hücumda hem savunmada set boyunca etkili olan ev sahibi takım, seti 25-16 kazandı.

İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. Vargas ve Fedorovtseva ile etkili olan Fenerbahçe Opet, seti 25-19 önde kapattı.

Üçüncü sette etkili olan VakıfBank, son bölümde Kübra'nın blok sayısıyla öne geçti ve seti 25-21 önde tamamladı.

Final setine de etkili giren sarı-siyahlılar, son bölümde Haak'ın sayılar ve Kübra'nın bloklarıyla seti 25-20, maçı da 3-1 kazandı.

Serinin 3. maçı 6 Mayıs Cuma günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Nurper Özbar, Metin Korkut

VAKIFBANK: Hackley, Kübra Akman, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay)

FENERBAHÇE OPET: Popovic, Vargas, Meliha İsmailoğlu, Eda Dündar, Naz Akyol, Fedorovtseva (Gizem Örge, Buse Ünal, Cansu Çetin, Cristina)

SETLER: 25-16, 19-25, 25-21, 26-20

SÜRE: 101 dakika (22, 25, 26, 28)

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