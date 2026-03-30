Spor

VakıfBank seriye galibiyetle başladı

VakıfBank, play off 1-4 etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. Sarı siyahlılar bu sonuçla seride 1-0 öne geçti.

AA30 Mart 2026 Pazartesi 22:37 - Güncelleme:
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi.

VakıfBank, bu galibiyetle seride durumu 1-0 yaptı.

İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride rövanş mücadelesi, 2 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Gül

Eczacıbaşı Dynavit: Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Plummer, Meliha Diken, Smrek, Maglio, Dilay Özdemir)

VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Dangubic, Cazaute, Deniz Uyanık)

Setler: 18-25, 19-25, 20-25

Süre: 87 dakika (29, 26, 32)

