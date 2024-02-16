VakıfBank set vermeden galip!

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında VakıfBank, deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İlknur Çakar, Tolgacan Dinçer
PTT: Merve Cepni, Mirkovic, Caffrey, Elif Su Yavuz, Levinska, Hümay Fırıncıoğlu (Özlem Güven, Özlem Tuğral, Yiwen, Yasemin Özel, Hande Naz Sunar)
VakıfBank: Cansu Özbay, Frantti, Zeynep Sude Demirel, Thompson, Gabi, Zehra Güneş (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Busa, Caratasu, Van Aalen, Bahar Akbay)
Setler: 25-27, 17-25, 18-25
Süre: 73 dakika (28, 22, 23)