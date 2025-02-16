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Spor

VakıfBank set vermeden kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Vakıfbank 3-0 kazandı.

AA16 Şubat 2025 Pazar 17:57 - Güncelleme:
VakıfBank set vermeden kazandı
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Vakıfbank 3-0 kazandı.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Onur Coşkun, Caner Çildir

VakıfBank: Frantti, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Markova, Bahar Akbay, Van Ryk (Aylin Acar, Bosetti, Derya Cebecioğlu, Xinyue, Ayça Aykaç, Zehra Güneş)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Berka Buse Özden, Stojiljkovic, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Defne Başyolcu (Gizem Çerağ Düzeltir, Cansu Aydınoğulları, Rasinska, İrem Özsoy, Merve Öztürk, Johnson, Seher Aksoy)

Setler: 25-23, 26-24, 25-14

Süre: 92 dakika (29, 38, 25)

  • VakıfBank
  • Sultanlar Ligi
  • Aydın Büyükşehir Belediyespor

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