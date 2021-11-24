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Spor

Vakıfbank, Vero Volley Monza'yı rahat yendi

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalya temsilcisi Vero Volley Monza'yı 3-1 mağlup etti.

24 Kasım 2021 Çarşamba 22:07 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 22:07
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında İtalyan ekibi Vero Volley Monza'yı 3-1 yendi.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Lucian Nastase (Romanya), Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn)

VAKIFBANK: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Guimaraes, Ogbogu, Haak, Hackley (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu)

VERO VOLLEY MONZA: Davyskiba, Denesi, Van Hacke, Lazovic, Candi, Orro (Stysiak, Baldini, Porecchiale, Negretti)

SETLER: 23-25, 25-23, 25-16, 25-21

SÜRE: 116 dakika (33, 32, 23, 28)

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