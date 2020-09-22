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Spor

VakıfBank Voleybol Takımı'nda 8 vaka daha

VakıfBank Kulübü, A takımda 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

DHA22 Eylül 2020 Salı 15:12 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 15:13
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Takımda dün de bir sporcunun testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: 

"A Takım Voleybol Takımımızın sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için dün gerçekleştirilen Covid-19 testlerinde altı sporcumuzun ve iki teknik ekip üyemizin sonucu pozitif çıkmıştır. Kulübümüzdeki pozitif vaka sayısı dokuza yükselmiştir. Gerekli izolasyon tedbirleri alınmış ve tedavi sürecine başlanmıştır."

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