VakıfBank Voleybol Takımı'nda 8 vaka daha

DHA 22 Eylül 2020 Salı 15:12 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 15:13

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Takımda dün de bir sporcunun testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"A Takım Voleybol Takımımızın sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için dün gerçekleştirilen Covid-19 testlerinde altı sporcumuzun ve iki teknik ekip üyemizin sonucu pozitif çıkmıştır. Kulübümüzdeki pozitif vaka sayısı dokuza yükselmiştir. Gerekli izolasyon tedbirleri alınmış ve tedavi sürecine başlanmıştır."