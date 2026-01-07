İSTANBUL 18°C / 14°C
VakıfBank, yarın İtalya deplasmanında

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında VakıfBank yarın İtalyan ekibi Savino Del Bene ile karşılaşacak.

7 Ocak 2026 Çarşamba 10:27
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Savino Del Bene ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Palazzo Wanny'de oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Vasileios Vasileiadis (Yunanistan) ve Jan Krticka (Çekya) hakem ikilisi görev alacak.

Şampiyonlar Ligi'nde namağlup ilerleyişini sürdüren sarı-siyahlılar, geride kalan haftalarda Fransa temsilcisi Volero Le Cannet'i 3-0, Romanya ekibi CS Volei Alba Blaj'ı ise 3-1 mağlup etti.

Savino Del Bene de gruptaki ilk iki maçını kazandı.

