VakıfBank, Zehra Güneş ile yeni sözleşme imzaladı

VakıfBank Spor Kulübü, kaptan Zehra Güneş, Ayça Aykaç Altıntaş ve Sıla Çalışkan'ın sözleşmelerini uzattı.

Bu sezon başında takım kaptanlığı görevini üstlenen Zehra Güneş, sarı siyahlı formayla sayısız başarıya imza attı.

Uluslararası alanda 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan VakıfBank kaptanı, bunun yanı sıra 4 Türkiye Ligi, 4 Kupa Voley ve 3 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu elde etti.

AYÇA VE SILA İLE DE SÖZLEŞME YENİLENDİ

VakıfBank altyapısına 2009'da transfer olan Ayça Aykaç Altıntaş, 2014-2015 sezonu başında VakıfBank A Takımı'na yükseldi. Başarılı libero, sarı siyahlı formayla 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 4 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 4 Sultanlar Ligi, 4 Kupa Voley ve 4 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Sıla Çalışkan, voleybola başladığı VakıfBank'ın ardından farklı takımların formasını giydi. Sarı siyahlıların sözleşmesini uzattığı başarılı pasör, 2024-2025 sezonu öncesi VakıfBank'a geri döndü.