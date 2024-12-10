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Spor

VakıfBank zorlanmadan kazandı

VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında ağırladığı Portekiz temsilcisi Porto'yu 3-0'lık net bir skorla mağlup etti.

10 Aralık 2024 Salı 22:19 - Güncelleme:
VakıfBank zorlanmadan kazandı
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VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında ağırladığı Portekiz temsilcisi Porto'yu 3-0'lık net bir skorla mağlup etti.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Tomislav Popovic (Sırbistan)

VakıfBank: Bosetti, Xinyue, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Van Ryk (Aylin Acar, Frantti, Cansu Özbay, Deniz Uyanık)

Porto: Durao, Hoogers, Mariano Vieira, Joseph, Pinto, Swanson (Resende, Rohr, Mercado, Monteiro, Coelho)

Setler: 25-14, 25-18, 25-18

Süre: 70 dakika (25, 23, 22)

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