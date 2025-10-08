İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2025 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7094
  • EURO
    48,5541
  • ALTIN
    5418.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • VakıfBank'a karşı 2-0'dan döndüler! Fenerbahçe Medicana kupanın sahibi
Spor

VakıfBank'a karşı 2-0'dan döndüler! Fenerbahçe Medicana kupanın sahibi

Fenerbahçe Medicana, 2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank'ı 2-0'dan geri gelerek 3-2 mağlup etti. Sarı lacivertliler kupanın sahibi olan taraf oldu.

AA8 Ekim 2025 Çarşamba 21:52 - Güncelleme:
VakıfBank'a karşı 2-0'dan döndüler! Fenerbahçe Medicana kupanın sahibi
ABONE OL

2025 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana kazandı.

Ankara Spor Salonu'ndaki maçta tribünler tamamen doldu. Mücadeleyi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran da izledi.

VakıfBank, sakatlıkları süren Eda Erdem Dündar ve Ana Cristina'dan yoksun sahaya çıkan Fenerbahçe karşısında ilk sette 7-4 öne geçse de sarı-lacivertliler, devamında 13-10 üstünlük yakaladı. VakıfBank'ın etkili savunmasıyla skora denge getirmesinin ardından 22-22'ye kadar eşitlik bozulmadı. Bu noktadan sonra daha az hata yapan VakıfBank, 25-23'lük skorla 1-0 öne geçti.

İkinci setin başında 7-2'lik üstünlük yakalayan VakıfBank, Boskovic ve Markova'nın smaçlarına blok ve manşetteki başarılı oyunu da eklenince avantajını korudu. Seti 25-21 hanesine yazdıran VakıfBank, skoru 2-0 yaptı.

Vargas'ın servis turuyla başlayan 3. sette 3-0 öne geçen Fenerbahçe Medicana, sonrasında farkı 6 sayıya (4-10) çıkardı. Cazaute'un ateşlediği VakıfBank, sete dönmeye çalıştı ancak Fedorovtseva, Vargas ve Hande Baladın'ın sayılarıyla üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, seti 25-19 alarak skor tabelasını 2-1'e getirdi.

Fenerbahçe Medicana'nın 4-0'la girdiği 4. setin 10. oyununda skora denge (5-5) geldi. Servis karşılamakta zorlanan VakıfBank'ın sürekli geriden geldiği sette önce 8-6, sonra 12-9 öne geçen sarı-lacivertliler, 12-12'den sonra arkasına bakmadı ve 25-18'lik sonuçla maçı final setine taşıdı.

Final setinin ilk 4 sayısını kaybeden Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ın manşetteki hataları sonrası skoru 8-8'e getirdi. Vargas'ın etkili servisleriyle 11-9 öne geçen Fenerbahçe, maç sayısı çevirdiği setten 18-16, karşılaşmadan da 3-2 galip ayrıldı.

- FENERBAHÇE 6. ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI

Şampiyonluk sayısını 6'ya çıkaran Fenerbahçe, maç öncesi VakıfBank ve Eczacıbaşı ile paylaştığı organizasyonun en başarılı takımı ünvanını tek başına ele geçirdi.

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanan takımlar şöyle:

TakımŞampiyonlukYıl
Fenerbahçe62009, 2010, 2015, 2022, 2024, 2025
Vakıfbank52013, 2014, 2017, 2021, 2023
Eczacıbaşı52011, 2012, 2018, 2019, 2020

Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası

Salon: Ankara

Hakemler: Erdal Akıncı, Koray Yılmazgil

VakıfBank: Cazaute, Cansu Özbay, Deniz Uyanık, Zehra Güneş, Boskovic, Markova (Ayça Aykaç, Dangubic, Derya Cebecioğlu, Ogbobu, Berka Buse Özden)

Fenerbahçe Medicana: Korneluk, Orro, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Vargas, Fedorovtseva (Gizem Örge, Bedart-Ghani, Arelya Karasoy, Safronova, Milenkovic)

Setler: 25-23, 25-21, 19-25, 18-25, 16-18

Süre: 148 dakika (33, 35, 26, 28, 26)

  • Fenerbahçe Medicana
  • Voleybol Şampiyonlar Kupası
  • VakıfBank mağlup

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.