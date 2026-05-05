VakıfBank'a kötü haber: Dangubic ameliyat olacak

VakıfBank Spor Kulübü, Sırp voleybolcu Katarina Dangubic'in sol diz çapraz bağında yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki A. Carraro Imoco karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Katarina Dangubic'in Academic Hospital'da yapılan ileri düzey tetkikleri neticesinde sol diz çapraz bağında ameliyat gerektirecek düzeyde yaralanma tespit edildiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Dangubic'in tercihi ve kulübün onayıyla gerekli olan operasyonun Sırbistan'da gerçekleştirileceği aktarıldı.