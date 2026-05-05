  • VakıfBank'a kötü haber: Dangubic ameliyat olacak
VakıfBank'a kötü haber: Dangubic ameliyat olacak

VakıfBank, Katarina Dangubic'in sol diz çapraz bağında ameliyat gerektiren bir sakatlık tespit edildiğini açıkladı.

AA5 Mayıs 2026 Salı 20:00
VakıfBank Spor Kulübü, Sırp voleybolcu Katarina Dangubic'in sol diz çapraz bağında yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki A. Carraro Imoco karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Katarina Dangubic'in Academic Hospital'da yapılan ileri düzey tetkikleri neticesinde sol diz çapraz bağında ameliyat gerektirecek düzeyde yaralanma tespit edildiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Dangubic'in tercihi ve kulübün onayıyla gerekli olan operasyonun Sırbistan'da gerçekleştirileceği aktarıldı.

