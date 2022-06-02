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Spor

VakıfBank'ın bayrağı İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı

5 kupalı şampiyon Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın bayrağı İstanbul Boğaz'ındaki köprülere asıldı.

AA2 Haziran 2022 Perşembe 18:09 - Güncelleme:
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Bu sezon katıldığı tüm turnuvaları kazanarak 5'te 5 yapan Türkiye, Avrupa ve dünya Şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın bayrağı İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bu sezon FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, Misli.com Sultanlar Ligi, AXA Sigorta Kupa Voley, Spor Toto Şampiyonlar Kupası ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan sarı-siyahlı takım, kutlamalarına devam ediyor.

VakıfBank Spor Kulübünün bayrağı İstanbul'un simgeleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dalgalanıyor.

Beş kupalı Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonunun bayrağı ayrıca İstanbul'daki VakıfBank Genel Müdürlüğüne, Ankara'daki VakıfBank Genel Müdürlük Ek Hizmet Binası'na ve VakıfBank Spor Sarayı'na asıldı.

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