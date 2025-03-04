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Spor

VakıfBank'ın çeyrek finalde rakibi Fenerbahçe

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı Türk derbisine sahne olacak. VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek.

AA4 Mart 2025 Salı 09:56 - Güncelleme:
VakıfBank'ın çeyrek finalde rakibi Fenerbahçe
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Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk müsabakasında yarın iki Türk ekibi VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele ,saat 19.30'da başlayacak.

Karşılaşmada İtalyan Domingo Lot ile Erdal Akıncı hakem ikilisi görev yapacak.

Sarı-siyahlı ekip, ligde C Grubu'nu 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe Medicana ise D Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

İki Türk takımı arasındaki çeyrek final rövanş mücadelesi, 12 Mart Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

  • VakıfBank
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  • çeyrek final

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