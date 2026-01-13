İSTANBUL 5°C / 2°C
Spor

VakıfBank'ın konuğu CS Volei Alba

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında VakıfBank yarın sahasında Romanya ekibi CS Volei Alba'yı konuk edecek.

AA13 Ocak 2026 Salı 10:26 - Güncelleme:
VakıfBank'ın konuğu CS Volei Alba
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun dördüncü haftasında yarın Romanya'nın CS Volei Alba ekibini konuk edecek.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Müsabakada Laszlo Adler (Macaristan) ve Risto Strandson (Estonya) hakem ikilisi düdük çalacak.

Geride kalan haftalarda oynadığı 3 maçı da kazanan sarı-siyahlı ekip, grubunda ilk sırada yer alıyor. Romanya temsilcisi ise 3 yenilgiyle 4. ve son sırada bulunuyor.

VakıfBank, grupta CS Volei Alba ile oynadığı ilk mücadelede rakibini 3-1 yendi.

