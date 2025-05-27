İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2025 Salı / 30 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,9983
  • EURO
    44,3036
  • ALTIN
    4133.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • VakıfBank'ın yeni yıldızı Tijana Boskovic
Spor

VakıfBank'ın yeni yıldızı Tijana Boskovic

Sultanlar Ligi'nin önemli ekiplerinden VakıfBank kadrosunu dünyanın önde gelen pasör çaprazı Tijana Boskovic ile güçlendirdi.

HABER MERKEZİ27 Mayıs 2025 Salı 11:52 - Güncelleme:
VakıfBank'ın yeni yıldızı Tijana Boskovic
ABONE OL

Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, dünya voleybolunun önemli oyuncularından Tijana Boskovic'i transfer etti.

2015-2016 sezonundan bu yana Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Boskovic, yeni sezon itibarıyla sarı-siyahlı formayı terletecek.

8 Mart 1997'de dünyaya gelen Sırp pasör çaprazı, kariyeri boyunca sayısız başarıya imza attı. ZOK Hercegovac altyapısında başlayan voleybol yolculuğunda ardından ZOK Partizan Vizura forması giydi. 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu seçilen Boskovic, 2017 CEV Avrupa Şampiyonası, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası, 2018 CEV Kupası, 2019 Kupa Voley, 2019 CEV Avrupa Şampiyonası, 2019 Şampiyonlar Kupası, 2020 Şampiyonlar Kupası, 2022 Dünya Şampiyonası organizasyonlarının da en değerli oyuncusu oldu.

2017, 2018 ve 2019'da CEV'de yılın kadın voleybolcusu seçilen başarılı oyuncu, bunun yanı sıra 2017 FIVB Dünya Grand Prix'si, 2016, 2017, 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2018-2019 Sultanlar Ligi, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nde en iyi pasör çaprazı seçildi. Boskovic ayrıca 2018 ile 2019'da Sırbistan'da yılın kadın sporcusu oldu.

OLİMPİYATLARDA İKİ KEZ KÜRSÜYE ÇIKTI

Sırbistan Milli Takımı ile birçok başarı elde eden Boskovic; 2017 CEV Avrupa Şampiyonası, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası, 2019 CEV Avrupa Şampiyonası, 2022 Dünya Şampiyonası, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası şampiyonlukları yaşadı. Olimpiyatlarda iki kez kürsüye çıkan Sırp oyuncu, 2016 Rio'da gümüş madalya alırken, 2020 Tokyo'da da bronz madalyanın sahibi oldu.

2013-2014 sezonunda Sırbistan şampiyonu olan Boskovic, 2013 ve 2014'te Sırbistan Süper Kupa'yı kazandı.

Boskovic; 2016 FIVB Dünya Kulüpler, 2018 CEV Kupası, 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası, 2019 Kupa Voley, 2019 Şampiyonlar Kupası, 2020 Şampiyonlar Kupası ve 2022 CEV Kupası şampiyonlukları da yaşadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.