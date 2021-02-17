VakıfBank'ta Giovanni Guidetti: Aklımız Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde

DHA 17 Şubat 2021 Çarşamba 22:46 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 22:46

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi'nde ertelenen 26'ncı hafta maçında Fenerbahçe OPET'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. İki hafta kala normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen VakıfBank'ta Guidetti, 'Bugün iki takım da çok agresif değildi. Hepimiz haftaya oynanacak olan Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerini düşünüyoruz. Takımımın odaklı, agresif, net, kazanmaya ve iyi oynamaya motive olmasına sevindim' dedi.

GUIDETTI: OYUNCULARIMIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM

Oyuncuların gösterdiği performanstan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, 'Harika bir takıma karşı oynadık. Fenerbahçe çok iyi bir takım ve bu maç da kolay olmadı. Bugün iki takım da çok agresif değildi. Hepimiz haftaya oynanacak olan Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerini düşünüyoruz. Takımımın odaklı, agresif, net, kazanmaya ve iyi oynamaya motive olmasına sevindim' dedi.

RASIC: PLAY-OFF'LAR İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ

VakıfBank'ın Sırp orta oyuncusu Milena Rasic, 'Bu maça iyi hazırlandık. Çünkü Fenerbahçe çok iyi bir takım. Çekişmeli geçmesini beklediğimiz bir maçtı. Tahminimizden daha kolay bir maç oldu. Üç puan almamıza sevindim çünkü ligi lider tamamlamayı garantiledik. Hala oynayacağımız iki maç var. Takım olarak Play-Off'lara başlamak için sabırsızlanıyoruz' diye konuştu.

ZEHRA GÜNEŞ: TAKIM OLARAK İYİ İVME YAKALADIK

Sarı-siyahlıların bir diğer orta oyuncusu Zehra Güneş ise '3-0'lık bir skorla kazandığımız için mutluyuz. İkinci sette biraz blok defansta zorlandık. Basit hatalar yaptık ama devamında maça geri dönebildik. Takım olarak iyi bir ivme yakaladığımızı düşünüyorum. Ligi lider tamamladığımız için mutluyuz. Bu yakaladığımız formu Şampiyonlar Ligi'nde de sürdürmek istiyoruz' şeklinde konuştu.