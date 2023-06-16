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Spor

VakıfBank'tan bir transfer daha

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sarah van Aalen'i transfer ettiğini açıkladı.

16 Haziran 2023 Cuma 18:55 - Güncelleme:
VakıfBank'tan bir transfer daha
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Hollandalı oyuncu Sarah van Aalen'i transfer etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Almanya'nın SC Potsdam takımında forma giyen 23 yaşındaki pasörle sözleşme imzalandığı belirtildi.

Van Aalen'in transferiyle ilgili sarı-siyahlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Önümüzdeki sezon birlikte yeni başarılara ulaşmak için sabırsızlanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hollandalı oyuncu, kariyerine VV Trivos Wijchen'de başladı. Daha sonra Talentteam Papendal, Sliedrecht Sport, USC Münster ve SC Potsdam formaları giyen Aalen, Hollanda'da lig, kupa ve süper kupa şampiyonlukları yaşarken, Potsdam ile Almanya Süper Kupası'nda da şampiyonluk sevinci yaşadı ve en değerli oyuncu seçildi.

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