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Spor

VakıfBank'tan Cansu Özbay'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

VakıfBank Voleybol Takımı, başarılı sporcu Cansu Özbay'ın tedavi programında değişikliğe gidildiğini açıkladı.

DHA1 Kasım 2024 Cuma 16:52 - Güncelleme:
VakıfBank'tan Cansu Özbay'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
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Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank, sarı-siyahlı formayı giyen ve bir süredir sakatlığı süren Cansu Özbay'ın tedavi programında değişikliğe gidildiğini açıkladı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamada, "Sağ ayak tabanında plantar fasiit ve sinir sıkışması bulunan sporcumuz Cansu Özbay'ın tedavi programında değişikliğe gidilmiştir. Bu süreçte sporcumuz, takım antrenmanlarına katılamayacak olup antrenman kalitesinin korunabilmesi adına Rus pasör Ekaterina Lazareva takımımızla birlikte çalışmalara katılacaktır. Cansu Özbay'ın yaklaşık 20 gün daha sürmesi planlanan tedavisi sonrasında sahalara dönüşü ile ilgili yeniden değerlendirme yapılacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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