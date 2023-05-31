İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2023 Çarşamba / 10 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,7287
  • EURO
    22,1409
  • ALTIN
    1310.49
  • BIST100
    4886.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • VakıfBank'tan Egonu ve Bajema'ya teşekkür
Spor

VakıfBank'tan Egonu ve Bajema'ya teşekkür

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, gelecek sezon kadroda yer almayacak Paola Egonu ve Kara Bajema için teşekkür mesajı yayımladı.

AA31 Mayıs 2023 Çarşamba 18:54 - Güncelleme:
VakıfBank'tan Egonu ve Bajema'ya teşekkür
ABONE OL

Paola Egonu için, "Geride bıraktığımız sezonun başında kadromuza katılan ve kısa sürede ailemizin unutulmazları arasına adını yazdıran Paola Egonu'ya 'Hoşça kal' diyoruz. Sarı-siyahlı forma ile performansı kadar karakteri ve çalışma ahlakıyla da takdir kazanan Paola, CEV Şampiyonlar Ligi ile Kupa Voley zaferlerimizde turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Paola Egonu'ya, ailemize kattığı tüm değerli anılar içih teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." denildi.

Kulüpten ayrılan diğer oyuncu Kara Bajema için de "Sezon başında takımıza katılan ve iki kupa ile kapattığımız bu dönemde pay sahibi olan Kara Bajema'ya veda ediyoruz. Pozitif enerjisi ve mücadele azmi ile göz dolduran, genç sporcularımıza her zaman iyi bir örnek olacak Kara'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.