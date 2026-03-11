İSTANBUL 14°C / 6°C
Spor

VakıfBank'tan İtalya'da kritik galibiyet

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Numia Vero Volley'i deplasmanda 3-2 mağlup etti.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 01:02 - Güncelleme:
VakıfBank'tan İtalya'da kritik galibiyet
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Numia Vero Volley ekibini 3-2 mağlup etti.

Allianz Cloud Arena'da oynanan mücadelenin ilk 2 setini 26-24 ve 25-22'lik skorlarla kaybederek 2-0 geriye düşen VakıfBank, üçüncü ve dördüncü seti 25-22 kazandı ve maçı da 5 sete taşıdı.

Karar setini de 15-11 kazanan Türk temsilcisi, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 19 Mart Perşembe günü VakıfBank ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez şampiyonluğa ulaşan sarı-siyahlılar, bu sezon 7. zaferin peşinde olacak.

