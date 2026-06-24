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Spor

VakıfBank'tan kadroya libero takviyesi

Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank, 26 yaşındaki milli libero Eylül Akarçeşme Yatgın'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

AA24 Haziran 2026 Çarşamba 17:42 - Güncelleme:
VakıfBank'tan kadroya libero takviyesi
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda milli libero Eylül Akarçeşme Yatgın'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-siyahlı kulübün açıklamasına göre 26 yaşındaki voleybolcu, 2026-2027 sezonunda VakıfBank'ta yer alacak.

Kariyerinde sırasıyla Halkbank, Kale 1957, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor ve Galatasaray Daikin formalarını terleten Eylül, geçen sezon Galatasaray ile CEV Kupası şampiyonluğu yaşadı.

VakıfBank'ta olduğu için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Eylül, transferiyle şu değerlendirmelerde bulundu:

"Babam voleybol antrenörü olduğu için ben aslında hep voleybolun içinde büyüdüm. Çocukluğumdan beri sahalardayım. Hep antrenmanlarını izledim. Yeni sezon için çok heyecanlıyım. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine geldim. Sabırsızlıkla yeni sezonu bekliyorum. Kazanmayı bilen bir kulüpteyim. Çok kıymetli oyuncular var. Giovanni Guidetti gibi bir antrenörle çalışacağım için de ayrıca çok heyecanlıyım ve mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızın da desteğiyle birlikte beş kupayı da almak istiyoruz."

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