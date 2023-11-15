İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2023 Çarşamba / 3 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6823
  • EURO
    31,1371
  • ALTIN
    1808.52
  • BIST100
    7665.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Vakıfbank kayıpsız devam ediyor!

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Vakıfbank, Jedinstvo'ya konuk oldu. Ev sahibi ekibe karşı 3-0 kazanan Vakıfbank, bu sonuçla gruptaki iki maçını da kazanmış oldu.

15 Kasım 2023 Çarşamba 22:57 - Güncelleme:
Vakıfbank kayıpsız devam ediyor!
ABONE OL

VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında konuk olduğu Sırbistan'ın Jedinstvo ekibini 3-0 yendi.

Sarı-siyahlı ekip, bu sonuçla gruptaki ikinci maçını da set vermeden kazandı. Sırbistan temsilcisi ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Salon: Poslovni

Hakemler: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Bruno Muha (Hırvatistan)

Jedinstvo: Nedeljkovic, Sucurovic, Marija Miljevic, Vajagic, Osmajic, Tamara Miljevic (Punisic, Medved, Vvetkovic, Lakicevic)

VakıfBank: Van Aalen, Busa, Bahar Akbay, Karutasu, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç Altıtaş, Cansu Özbay, İdil NAz Başcan, Thompson)

Setler: 15-25, 17-25, 14-25

Süre: 72 dakika (25, 25, 22)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.