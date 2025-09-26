Vakıfbank'tan sakatlık açıklaması

VakıfBank Spor Kulübü, pasör Sıla Çalışkan'ın oynanan hazırlık maçında kalf kası sakatlığı yaşadığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, İtalya'da kamp çalışmaları gerçekleştiren sarı-siyahlı takımın oyuncusu Sıla Çalışkan'ın hazırlık maçında sakatlık yaşadığı belirtilerek, "Sıla dün oynadığımız hazırlık karşılaşmasında kalf sakatlığı yaşamıştır. Sıla, bugün oynayacağımız karşılaşmada forma giyemeyecek olup durumu Türkiye'de yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Vakıfbank Spor Kulübü, 2025-2026 sezonun ilk karşılaşmasına 12 Ekim 2025 tarihinde Zeren Spor karşısında çıkacak.