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Spor

VakıfBank'tan sakatlıkları bulunan oyuncular için açıklama

Sultanlar Ligi'nin önemli ekiplerinden VakıfBank sakatlıkları bulunan Ali Frantti, Zehra Güneş ve Cansu Özbay'ın durumu hakkında açıklama yaptı.

DHA5 Ekim 2024 Cumartesi 11:40 - Güncelleme:
VakıfBank'tan sakatlıkları bulunan oyuncular için açıklama
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Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank; sakatlıkları bulunan Ali Frantti, kaptan Zehra Güneş ve Cansu Özbay'ın son durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Belinden yaşadığı sakatlığın nüksetmesi üzerine daha önce iğne tedavisi uygulanan sporcumuz Ali Frantti'nin omurgasında yeniden ağrı hissetmesi nedeniyle kendisine hastanede tetkikler yapılmıştır. Kontrollerin ardından dinlendirilmesine karar verilen oyuncumuz, 10 gün süreyle takım antrenmanlarına katılamayacak ve maç kadrolarında yer alamayacaktır. Frantti'nin durumu daha sonra yapılacak olan kontrollerin ardından yeniden değerlendirilecektir.

Tedavisi devam eden sporcularımızdan Zehra Güneş'in yapılan son kontrollerinde takım antrenmanlarının tamamına katılacak düzeyde iyileşme gösterdiği belirlenmiştir. Teknik heyetin kararına göre bugün itibarıyla maçlarda görev alabilecek olan Güneş'in durumu sağlık heyetimizce de takip edilmektedir.

Tedavisi devam eden bir diğer sporcumuz Cansu Özbay, takımla birlikte İtalya kampında antrenmanlara başlamıştır. Kontrollü tedavisi devam etmekte olan sporcumuz, bugün itibarıyla takım antrenmanlarının tamamına katılabilecek durumda olup teknik heyet tarafından görev verilmesi halinde maç kadrosunda yer alabilecektir.

Sporcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bilgilerinize sunarız" ifadeleri kullanıldı.

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında bugün Galatasaray ile karşılaşacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 13.00'te başlayacak.

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