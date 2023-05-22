VakıfBank'tan üstün başarı

Torino'da Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek üst üste iki, toplamda ise 6. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Vakıfbank, toplamda ise 12. uluslararası kupasını kazandı.

Uluslararası zaferlerine 2004'te CEV Top Teams Kupası'yla başlayan Vakıfbank, 2008'de CEV Kadınlar Challenge Kupası ve Top Volley International ile devam etti.

İLK KUPA 2011'DE

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 1998 ve 1999'da iki kez final oynayan Vakıfbank, 3. finali olan 2011'de ilk şampiyonluğunu elde etti. 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te de bu şampiyonluklar taçlandı.

3 KEZ DAHA BUNU TEKRARLADI

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ilk finalini 2011'de oynayan Vakıfbank, 2013'te ilk şampiyonluğunu elde etti ve dünyanın zirvesine çıktı. 2017, 2018 ve 2021'de bu zaferler tekrarlandı.

EN BÜYÜK KUPALARIN EN ÇOK SAHİBİ

VakıfBank Spor Kulübü, 2022-2023 sezonu CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile 36. sezonunda 38. kupasını kazanmış oldu. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan sarı-siyahlılar, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası tarihinde 4 şampiyonluk ile CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde ise 6 zafer ile dünyada bu turnuvalarda en çok zafere ulaşan ekip konumunda.

ÜSTÜNSALİH: "TÜRK KADINININ BAŞARISIDIR!"

2023 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu değerlendiren VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, "Tarihte bir ilki yaşatarak Türk finalinde kıymetli rakibimizi ve dostumuz Eczacıbaşı Dynavit ile İtalya'da karşılaştık. Atatürk'ün kızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'ndan 1 gün sonra Avrupa sahnesine çıktı. Cumhuriyet kazanımlarının en güzel göstergesi olan Türk kadınının, Cumhuriyetin 100. yılındaki bu başarısı, gururumuzu artırdı. Ülkemize 6. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu getirdik. Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı olma unvanımızı perçinledik. 12. uluslararası kupamızı kazandık. Bizleri destekleyen dünyanın dört bir tarafındaki taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Nice şampiyonluklarda buluşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

GUIDETTI: "VAKIFBANK İLE ÇOK ŞEY KAZANDIK"

36 yaşında geldiği Vakıfbank ile 15 yılda 27 kupa kazanan başantrenör Giovanni Guidetti, "Bu sezon çok zor maçlar oynadık ama her zaman savaştık ve zirvede olmayı bildik. F.Bahçe'ye 3-0 kaybettiğimiz maçtan sonraki gün, çok kötü durumda olmamıza rağmen oyuncularımın pes etmediğini gördüğümde, bu şampiyonluğa inanmıştım. VakıfBank'ın başına geçtiğimde genç bir adamdım, takımla birlikte büyüdüm. İlişkimiz evliliğe benziyor. Birlikte çok şey kazandık" dedi.

"BU KULÜP HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR"

VakıfBank Spor Kulübü Genel Menajeri Neslihan Demir Güler, "Çok zor bir sezonu harika bir şekilde noktaladık. Bu takım ve kulüp her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi.

"SEZON BOYU ÇOK İYİ ÇALIŞTIK"

VakıfBank Spor Kulübü Kaptanı Gabi Guimaraes, "Çok gururlu ve mutluyum. Sezon boyunca çok iyi çalıştık ve sonunda da en büyük hedefimiz olan kupaya ulaştık" ifadelerini kullandı.