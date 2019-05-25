22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Valbuena Fenerbahçe'ye resmen veda etti

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Mathieu Valbuena, bir veda mesajı yayınladı ve sarı-lacivertli camiaya veda etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Mathieu Valbuena, bir veda mesajı yayınladı ve sarı-lacivertli camiaya veda etti.

OLYMPIAKOS'A İMZAYI ATIYOR

Fransız yıldızın, önce sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından Olympiakos ile 1 yıllık sözleme imzalayacağı bilgisi verildi.

Valbuena'nın Antalyaspor maçının ardından taraftarla vedalaşacağı ve maç biter bitmez özel bir uçakla Pire'ye gidececeği belirtildi.

Valbuena 20'si ilk 11'de olmak üzere bu sezon 31 resmi maçta görev yaptı. Oynadığı maçlarda takımının en etkili ve istikrarlı oyuncusu oldu. sakatlık yaşadığı dönemlerde de Fenerbahçe onu çok aradı. 8 asistle Fenerbahçe'nin en çok gol pası veren oyuncusu oldu.

Hindistan´da eğitim merkezinde yangın: 12 ölü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Kıyafeti kirli' diye koltuğa oturtulmayan çocuğa burs

'Kıyafeti kirli' diye koltuğa oturtulmayan çocuğa burs

Zarif'e İran'dan tepki: Rehber'in talimatlarının ihlalidir

Zarif'e İran'dan tepki: Rehber'in talimatlarının ihlalidir

Korkunç gerçekler kadın teröristin not defterinden çıktı!

Korkunç gerçekler kadın teröristin not defterinden çıktı!

Telefon etmeden gitmeyin... Yüzde yüze yaklaştı!

Telefon etmeden gitmeyin... Yüzde yüze yaklaştı!

Yerli otomobilde kullanılacak

Yerli otomobilde kullanılacak

Pitbull'un saldırdığı kedinin son durumu belli oldu

Pitbull'un saldırdığı kedinin son durumu belli oldu

'Bölge tehlikeli bir noktada'

'Bölge tehlikeli bir noktada'

İmam için kahreden an...

İmam için kahreden an...
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan Necip Fazıl´ı ´Canım İstanbul´la andı

Başkan Erdoğan Necip Fazıl´ı ´Canım İstanbul´la andı

Görenler şaşırıyor: Babasının hatırasını yaşatmak için yaptırdı

Görenler şaşırıyor: Babasının hatırasını yaşatmak için yaptırdı

Resmini gören 'cenneti andıran' bu camiye koşuyor

Resmini gören 'cenneti andıran' bu camiye koşuyor

Yazı müjdeleyen meyveler

Yazı müjdeleyen meyveler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA