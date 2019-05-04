Valbuena: Kişiler önemli değildir

34 yaşındaki Fransız yıldız konuşmasının başında kendisinin oyuna katkısının bir önemi olmadığını ve önemli olan takımın birlikteliği olduğunu savunurken, "Valbuena ya da Valbuena'sız bunun önemi yok, önemli olan takımdı. Tehlikeli noktadan uzaklaştık. Kişiler önemli değildir, kişiler 2. plandadır. Skor anlamında geriye düşsek bile maçı kazanmayı başardık. Önemli olan bu." dedi.

"FENERBAHÇE İLE ÖZEL BİR KONTRAT YAPTIK"

Valbuena konuşmasının devamında geçtiğimiz hafta Fenerbahçe yönetimi ile masaya oturduğunu aktardı ve, "Kulüple beraber oturduk, konuyu çözdük. Bu sezon 25 maçta forma giyersem, otomatik olarak uzuyordu kontratım. Masaya oturduk kulüple, Fenerbahçe ve benim için uygun bir anlaşma yaptık. Özel bir anlaşma oldu. Benimde kontratım sezon sonunda sona erecek. Önümüzde yıl nerede olacağımı sezon sezonunda göreceğiz. " diyerek konuşmasını sonlandırdı.