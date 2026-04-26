Valencia, 4 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı

Valencia, İspanya La Liga'nın 32. haftasında evinde Girona'yı 2-1 mağlup etti ve 4 maç sonra ilk kez galibiyet aldı.

HABER MERKEZİ26 Nisan 2026 Pazar 00:28 - Güncelleme:
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Valencia, Girona'yı konuk etti.

Estadio de Mestella Stadyumu'nda oynanan mücadaleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Valencia'ya galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Largie Ramazani ve 59. dakikada Umar Sadiq kaydetti. Girona'nın tek golü ise 63. dakikada Joel Roca'dan geldi.

Valencia, 4 maç aradan sonra galibiyet almayı başarırken, Girona'nın galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Bu sonuçla birlikte Valencia 39 puanla 11. sıraya yükselirken, Girona 38 puanla 14. sırada yer aldı.

GELECEK MAÇ

Gelecek hafta Valencia evinde Atletico Madrid ile, Girona ise Mallorca ile karşı karşıya gelecek.

