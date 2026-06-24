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Spor

Valencia Basket, İspanya'da şampiyonluğa ulaştı

Valencia Basket, play-off final serisinde Barcelona'yı 3-1 mağlup ederek İspanya Basketbol Ligi'nde 2017'den sonra ikinci kez şampiyon oldu.

AA24 Haziran 2026 Çarşamba 23:19 - Güncelleme:
Valencia Basket, İspanya'da şampiyonluğa ulaştı
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İspanya Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Valencia Basket, deplasmanda Barcelona'yı 108-84 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve şampiyon oldu.

Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-23 önde tamamlayan Valencia, soyunma odasına 47-35 üstün girdi.

İkinci yarıda farkı iyice açan Valencia Basket, üçüncü periyodunu 82-64 önde geçtiği karşılaşmadan 108-84 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Valencia, İspanya Basketbol Ligi'nde ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Valencia, ligde ilk şampiyonluğunu 2017'de elde etmişti.

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