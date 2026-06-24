Valencia Basket, İspanya'da şampiyonluğa ulaştı

İspanya Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Valencia Basket, deplasmanda Barcelona'yı 108-84 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve şampiyon oldu.
Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-23 önde tamamlayan Valencia, soyunma odasına 47-35 üstün girdi.
İkinci yarıda farkı iyice açan Valencia Basket, üçüncü periyodunu 82-64 önde geçtiği karşılaşmadan 108-84 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.
Valencia, İspanya Basketbol Ligi'nde ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Valencia, ligde ilk şampiyonluğunu 2017'de elde etmişti.