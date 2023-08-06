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Spor

Valencia, Brezilya'da olay çıkardı! Önce takım arkadaşını itti sonra futbol direktörü ile tartıştı

Fenerbahçe'den ayrılan geçen sezonun gol kralı Enner Valencia, Internacional'de zor günler geçiriyor. Valencia, Internacional - Corinthians maçı sonunda kendi takım arkadaşı ve futbol direktörü ile tartıştı.

6 Ağustos 2023 Pazar 14:49 - Güncelleme:
Valencia, Brezilya'da olay çıkardı! Önce takım arkadaşını itti sonra futbol direktörü ile tartıştı
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Fenerbahçe'de müthiş bir sezon geçiren ve gol kralı olarak tarihe geçen Enner Valencia transfer olduğu Internacional'de zor günler geçiriyor. Gol atma sıkıntısı yaşayan Valencia, maç sonunda Internacional futbol direktörü Magrao ile fiziki tartışmaya girdi.

Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig'de gol kralı olarak Fenerbahçe'den Brezilya Ligi ekibi Internacional'e transfer olan Enner Valencia yeni takımında umduğunu bulamadı. Ekvadorlu yıldız golcü, Internacional formasıyla çıktığı 6 karşılaşmada 1 gol sevinci yaşadı.

LUIZ ADRIANO İLE TARTIŞTI

Corinthians maçının sonunda Valencia saha kenarında takımın yıldızlarından Luiz Adriano ile tartıştı. Maç sonu kendisini tebrik için giden takım arkadaşı Adriano'ya bir şeyler söyleyen Valencia tartışmayı alevlendirdi. Daha sonrasında Valencia'nın yanına giden Adriano'yu kendi takım arkadaşları sakinleştirdi.

KULÜBÜN FUTBOL DİREKTÖRÜNÜ İTTİ

Valencia tünelin yolunu tuttuğu sırada kendisine bir şeyler söyleyen Internacional futbol direktörü Magrao için geri döndü. Valencia üzerine yürüdüğü Magrao'yu elleriyle itti.

Takımın diğer personelleri araya girerek olayın büyümesini engelledi. Oldukça sinirli olan Valencia tartışmayı sürdürdü. Zor sakinleştirilen Valencia soyunma odası koridorunun yolunu tuttu.

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