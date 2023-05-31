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Spor

Valencia, Cenk Özkaçar için kararını verdi

Valencia, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncusu Cenk Özkaçar için kararını verdi. İspanyol ekibi, genç yıldızın sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanacak.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 21:02 - Güncelleme:
Valencia, Cenk Özkaçar için kararını verdi
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İspanya La Liga ekiplerinden Valencia, sezon başında Lyon'dan kiraladığı Cenk Özkacar için kararını verdi.

İspanyol ekibi Valencia, milli futbolcunun sözleşmesinde yer alan 5 milyon euroluk satın alma maddesini kullanacak.

Valencia'nın kısa süre içerisinde söz konusu olan maddeyi ödeyip, 22 yaşındaki yıldız futbolcu ile kalıcı bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

CENK ÖZKAÇAR'IN VALENCIA PERFORMANSI

Cenk Özkacar, Valencia'da şu ana dek 21 maçta süre buldu. Milli futbolcu, bu karşılaşmaların 17'sinde ilk 11'de yer aldı. 22 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibinde gol sevinci yaşayamazken bir asist yaptı.

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