Valencia derbiyi kazandı, düşme hattından uzaklaştı

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Levante ile Valencia karşı karşıya geldi.

Ciutat de Valencia'da oynanan derbide gülen taraf 2-0 ile Valencia oldu.

Valencia'ya galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Largie Ramazani ile 84. dakikada Umar Sadiq kaydetti.

Bu sonuçla birlikte; Levante 18 puanla 19. sırada kalırken, Valencia ise puanını 26'ya çıkartarak küme düşme potasından bir nebze olsa uzaklaştı.

SIRADAKİ MAÇLARI: VILLAREAL

Levante önümüzdeki hafta içi evinde Villareal'i ağırlayacak. Valencia ise hafta sonu Villareal'e konuk olacak